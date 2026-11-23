Türkiye'nin önde gelen kış turizmi merkezleri arasında bulunan 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı'nda bugün akşam saatlerinde nadir görülen bir doğa olayı meydana geldi. Güneşin batmaya başlamasıyla birlikte dağın zirvesinde katmanlı ve düzgün yapısıyla dikkat çeken mercek bulutu oluştu.

Zirveyi adeta bir şapka gibi çevreleyen bulut, gün batımının oluşturduğu kızıl ve pembe renklerle bütünleşerek kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Erciyes Dağı'nın zirvesinde oluşan mercek bulutu, Kayseri kent merkezinin yanı sıra çevre ilçelerden de net şekilde görüldü. Alışılmışın dışındaki görüntüsüyle dikkat çeken doğa olayını fark eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kayda aldı.

Gün batımının etkisiyle farklı renklere bürünen bulut, ortaya çıkardığı manzarayla ilgi odağı oldu.

UFO'YA BENZETİLEN MERCEK BULUTU NASIL OLUŞUYOR?

Katmanlı ve pürüzsüz görünümü nedeniyle zaman zaman UFO'ya benzetilen mercek bulutları, belirli atmosferik koşulların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Meteorolojik verilere göre, nemli ve kararlı hava kütlelerinin Erciyes Dağı gibi yüksek bir dağ engeliyle karşılaşması, bu doğa olayının ortaya çıkmasına neden oluyor.

Dağın yamacına ulaşan hava akımı yükselerek zirve çevresinde dalgalanma oluşturuyor. Yükseldikçe sıcaklığı azalan hava kütlesindeki nem yoğunlaşırken, rüzgarın da etkisiyle düzgün kenarlı ve katmanlı bulutlar meydana geliyor.

DEPREMLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ YANLIŞ BİR İNANIŞ

Mercek bulutları, sıra dışı görünümleri nedeniyle halk arasında zaman zaman depremlerle ilişkilendiriliyor. Ancak bu bulutların oluşumu tamamen atmosferik koşullardan kaynaklanıyor. Mercek bulutlarının depremlerin habercisi olduğuna ilişkin bilimsel bir kanıt bulunmuyor.

Genellikle yüksek irtifalarda etkili olan şiddetli rüzgarlar ve fön rüzgarlarıyla ilişkilendirilen mercek bulutları, atmosferdeki hava akımlarının değişmesiyle birlikte dağılarak kayboluyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır