Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'da, kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan, kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunan Palandöken Kayak Merkezi hafta sonu kızaklı ziyaretçilerini ağırladı.

Kar kalınlığının 32 santimetre ölçüldüğü merkezde aileler çocuklarıyla kızaklarla kayıp eğlenceli vakit geçirdi.

Uzunlukları 1 ila 14 kilometre arasında değişen 55 pistin bulunduğu merkezde sezon hazırlıkları kapsamında snowtracklar ile pistlerdeki kar ezme ve düzleme işlemleri sürüyor.

Kadir Samancı, AA muhabirine, Palandöken'in kış mevsimi için en güzel aktivite noktası olduğunu söyledi.

Samancı, merkezin her kesime hitap ettiğini belirterek, "Bugün ailecek dağa geldik. Sezon açılışı ayın 4'ünde ama bugün pazar eğlencesi olarak kızak kaymaya geldik. Çocuklarımı eğlendiriyorum, Palandöken Erzurum'un neşesi, güzel bir şehrimiz var. Ailemle güzel bir pazar geçiriyorum, sezon açılışını dört gözle bekliyoruz." dedi.

Serhat Gerni de Palandöken'in önemli bir turizm yeri olduğunu anlattı.

Hafta sonu tatilini çocuklarıyla değerlendirmek istediğini dile getiren Gerni, "Bugün biraz gezdik sonra dağa geldik. Çocuklar kayıp eğlendiler, herkese tavsiye ederiz. Dağımız karlı, yoğun kar yağışı bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır