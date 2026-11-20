20 Kasım 2026 Cuma günü Erzurum'daki hava durumu, mevsimsel değişikliklerin etkisiyle ilginç bir seyir izliyor. Bugün sıcaklık, 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Sabah saatlerinde sıcaklık daha düşük hissediliyor. Yerel halkın kalın giyinmesi faydalı olacaktır. Öğleye doğru sıcaklık bir nebze artıyor. Hava daha konforlu hale geliyor. Erzurum'da genel olarak güneşli bir hava var. Zaman zaman bulutların geçiş yaptığı gözlemleniyor.

Bugünkü hava durumu, açık bir havanın hâkim olduğu bir gün. Güneş, bulutların arasından ara sıra kendini gösteriyor. Yüksek rakım nedeniyle gece saatlerinde sıcaklık düşecek. Akşam programı olanlar, sıcak giysiler seçmelidir.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da serin hava akımları etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar 15 ila 21 derece arasında seyredecek. Özellikle akşam saatlerinde hava soğuyacak. Hava koşularının değişiklik göstermesi, halkı hazırlıklı olmaya teşvik ediyor. Gece ve sabah saatlerinde kırağı oluşumu bekleniyor. Bu durum, yolculuk yapacaklar için dikkat edilmesi gereken bir konu.

Hava değişimlerine karşı çeşitli önlemler almak önemli. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek, vücut ısısını korumak adına faydalı. Ayrıca, yağışlı günlerde yürüyüş yapacaklar uygun ayakkabılar tercih etmelidir.

Erzurum'da 20 Kasım 2026 tarihi itibarıyla hava durumu, günlük yaşamı etkileyecek. Doğanın sunduğu güzelliklerin tadını çıkarmak için fırsatlar yaratacaktır. Hazırlıklı olmak ve hava koşullarını göz önünde bulundurmak, en iyi planları oluşturur.