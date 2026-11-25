Olay, dün saat 18.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi'ndeki bir apartmanın 4’üncü katında meydana geldi.

DHA

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN EVİNE GİTTİ

Özel sektörde mühendis olarak çalışan Gökhan Özdemir, boşanma aşamasında olduğu eşi Esin Özdemir’in yaşadığı eve gitti. Burada çift arasında tartışma çıktı.

DHA

ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Büyüyen tartışmada Gökhan Özdemir, 3 çocuğunun gözü önünde Esin Özdemir’e tabancayla ateş etti. Esin Özdemir, olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA

SABAHA KARŞI KENDİ BAŞINA ATEŞ ETTİ

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özdemir, teslim olmayınca bölgeye takviye ekipler yönlendirildi. Çankırı'dan Polis Özel Harekat ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Apartmanın giriş ve çıkışları kontrol altına alın. Özel harekat polisleri, dairenin bulunduğu 4’üncü kata çıkarak Özdemir’i teslim olması için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 11 saat süren ikna çalışmaları sırasında Özdemir, saat 05.30 sıralarında bu kez suç aleti tabancayla başına bir el ateş etti.

AĞIR YARALI OLARAK YOĞUN BAKIMDA TEDAVİYE ALINDI

Kapıyı kırıp içeri giren ekipler, Özdemir'i kanlar içinde buldu. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Gökhan Özdemir, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

UZUN SÜREDİR AYRI YAŞIYORLARMIŞ

Gökhan Özdemir ile Esin Özdemir’in 19 yıllık evli oldukları ve uzun süredir ayrı yaşadıkları belirtildi.

DHA

OLAYDAN YARIM SAAT ÖNCE KAYINPEDERİNİN EVİNİ ATEŞE VERDİ

Soruşturmayı sürdüren ekipler, Gökhan Özdemir’in olaydan yaklaşık yarım saat önce kayınpederi A.H.’ye ait Üçtutlar Mahallesi Binevler bölgesindeki evi ateşe verdiğini belirledi. Yangının ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüğü bildirildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır