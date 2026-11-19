İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

FON SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri İstanbul Adalet Sarayı’nda savcılık ifadeleri alındı.

7 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Savcılık, 7 şüphelinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasını talep etti. Şüpheliler, taleplerin değerlendirilmesi için nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır