Isınmak için fosil yakıtların kullanımı azalıyor.

Fosil yakıtların yerini yavaş yavaş ısı pompaları alıyor. Isınmak için doğal gazla çalışan kombiler yerine ısı pompası gibi alternatifler geliyor. Elektrikle çalışan ısı pompaları enerji dönüşümü için önemli bir adım.

Isı pompaları elektrikle çalışıyor.

Yani fosil yakıt kullanmıyorlar. Dış ortamdan aldıkları ısı ile evleri ısıtıyorlar. Elektriği doğrudan ısı üretmek için kullanmıyorlar yani. Mevcut ısıyı taşıdıkları için az enerji ile daha fazla ısı verebiliyorlar.

Elektrik yenilenebilir kaynaktan sağlanırsa en iyisi!

Isı pompaları fosil yakıtlar yerine elektiriği kullanıyor dedik. Bu elektriği yenilenebilir kaynaklardan sağladığında iklim değişikliğiyle mücadele için önemli oluyor. Yani ısınma nedeniyle sera gazı salınımı azalıyor.

Isı pombaları yaygınlaşınca şebekelere fazla yük biniyor.

Özellikle havalar soğudukça aynı anda birçok bina ısıtılacağı için elektrik tüketimi çok artıyor. Bunu engellemek için akıllı kontrol sistemleri kullanılabiliyor. Bu sistemler elektrik tüketimini farklı saatlere dağıtıyor.

Rüzgar ve güneş enerjisi kullanımı önemli hale geliyor.



Fosil yakıtlardan uzaklaşınca güneş ve rüzgar enerjisi kullanımı artıyor doğal olarak. Ama bu türlerde enerji üretimi hava olaylarına bağlı. Bu da her zaman enerjinin üretilememesi anlamına geliyor. Ama buna çözüm olarak da enerjiyi depolayabilen batarya sistemleri yapılabiliyor.

Elektrik şebekelerinin güçlendirilmesi de önemli.

Enerji dönüşümü için sadece elektrik üreten kaynakların değişmesi yeterli değil. Aynı zamanda elektriğin ulaştırılması da önemli bir sorun. Bu yüzden elektrik hatlarının güçlendirilmesi için çalışmalar yapılıyor. Ayırca burada akıllı sistemlerden de faydalanılıyor.

Elektriğin talebini de kontrol etmek gerekiyor.

Elektrik şebekelerini korumak için üretim ve depolamanın gelişmesi de yeterli değil. Bunun yanında tüketimi de kontrol etmek gerekiyor. Akıllı sayaçlar ve bazı sistemlerle bu kontrol sağlanabiliyor. Elektrik talebi azken sıcak su ısıtılıyor ve daha sonra kullanılabiliyor.

Isıyı depolamak da bir çözüm.

Isı üretilip daha sonra kullanmak için depolandığında yoğunluk azaltılabiliyor. Isı depolandığında yüksek enerji tüketilen saatlerde tekrar elektrik kullanılmadan ısıtma mümkün oluyor.