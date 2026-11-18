Gaziantep’te, 18 Kasım 2026 tarihinde hava durumu ilginç bir seyir izliyor. Kapalı bir hava hâkim. Gündüz saatlerinde güneşi görmek zor olabilir. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Gaziantep halkı serin bir hava ile karşılaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Soğuk rüzgârlar, durumu daha belirgin hale getirebilir.

Bugünkü hava durumu için bir bilgi vermek gerekiyor. Yüksek nem, havanın soğuk hissedilmesine yol açabilir. Dışarı çıkarken ceket veya hafif bir üst giysi almak akıllıca olacaktır. Kapalı hava, ruh hâlini etkileyebilir. Bu yüzden iç mekanlarda daha fazla zaman geçirmek isteyebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Gaziantep için yapılan tahminler, sıcaklıklarda hafif bir artış olduğunu bildiriyor. 19 ile 24 derece arasında sıcaklıklar görülebilir. Daha güneşli günler yakında olabilir. Ancak bazı günlerde yerel yağışlar olası. Hava durumunu takip etmek önemlidir. Planlarınızı aksatmamaya dikkat edin.

Dışarı çıkacakların dikkat etmesi gereken noktalar var. Hava durumu tahminlerine göz atarak giyiminizi hazırlayın. Olası yağmurlara karşı tedbirli olun. Sokakta yürüyüş yapacaklar kaygan zeminlere karşı hazırlıklı olmalı. Büyük sıcaklık farklarının olduğu günlerde sabah ve akşam giyiminizi gözden geçirin.

Gaziantep’te bugün serin ve kapalı bir hava hakim. Önümüzdeki günlerde daha sıcak ve belirsiz bir havanın bizleri beklediği görülüyor. Hava durumunu takip etmek önemlidir. Kendiniz ve aileniz için bu değişikliklere hazırlıklı olmanız gerekir. Gaziantep hava durumu ile ilgili güncel bilgileri takip etmek faydalı olacaktır.