Bugünkü hava durumu, Gaziantep'li vatandaşlar için dikkat çekici. 20 Kasım 2026 Cuma günü şehirdeki sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gün içinde hafif bir rüzgar olacak. Hava büyük ölçüde bulutlu. Bazen güneş kendini gösterebilir. Gaziantep hava durumu, özellikle bu mevsimde sabah ve akşam saatlerinde serin hissediliyor. Kalın giysilerin tercih edilmesi gerekebilir. Gün içinde dışarı çıkacak olanlar, hafif kıyafetler giymelidir. Günün ılıman havasından yararlanabilirler.

Günün ilerleyen saatlerinde hava biraz daha sıcak olabilir. Günlük aktivitelerinizi planlarken, hava durumunu da göz önünde bulundurun. Hava bulutlu olsa bile, güneşin arada bir çıkması açık hava etkinlikleri için fırsat sunuyor. Çocuklu aileler için parklarda vakit geçirmek açısından güzel bir gün olabilir. Akşam saatlerine doğru serinlik artacağı için dışarıda gezecekler, ceket almayı unutmamalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterebilir. Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklık 18 ile 23 derece arasında kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin olacak. Hafta sonu, yer yer daha fazla bulutlu olacak. Aralıklı yağışlar bekleniyor. Dış mekan aktiviteleri planlayanların hava durumunu dikkatlice takip etmesi önemlidir.

Bu dönemlerde dışarıda olunacaksa, hava şartlarına uygun giysiler seçilmelidir. Hafif bir ceket almak, serin akşam saatlerini daha konforlu hale getirecektir. Aniden değişebilen hava şartlarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Böylece keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Yerel hava durumu tahminlerini takip etmek, hava koşulları hakkında bilgi sahibi olmayı sağlayacaktır. Değişken hava koşullarını göz önünde bulundurmayı unutmamak gerekir.