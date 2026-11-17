Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi 5. Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, Hayri T. ve Faruk Ç., kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırıda yaralanan Hayri T. ve Faruk Ç., Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Hayri T., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Faruk Ç.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Hayri T.'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan cinayet şüphelisinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır