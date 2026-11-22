Giresun’da kamyonetin dereye yuvarlandığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Doğankent ilçesine bağlı Süttaşı Mahallesi Kovala mevkiinde sabah saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Yazıcı (69) yönetimindeki 28 TK 558 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Yazıcı’nın (66) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hafif yaralanan sürücü Ali Yazıcı’nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır