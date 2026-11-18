Ticaret Bakanlığı Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunun detaylarını paylaştı. Yapılan açıklamaya göre piyasa değer yaklaşık 550 milyon TL olan 140 kilo 970 gram kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu miktar; bugüne dek tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktarlı kokain yakalama rekoru olarak kayıtlara geçti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda, 140 kilo 970 gram kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kapıkule Gümrük Kapısı’nda bugüne kadar tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktarlı kokain yakalaması olarak kayıtlara geçen operasyon, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede önemli bir başarıya imza attı.

KAPIKULE’DE REKOR KOKAİN YAKALAMASI

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve kontrol çalışmaları sırasında, Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen bir tır aracı riskli olarak değerlendirildi.

123 PAKETTEN TOPLAM 140 KİLO 970 GRAM ÇIKTI

X-Ray tarama sistemine sevk edilen araçta şüpheli yoğunlukların tespit edilmesi üzerine, narkotik dedektör köpeği ARES eşliğinde detaylı arama gerçekleştirildi. Dedektör köpeği ARES’in dorsenin çeşitli bölgelerine tepki vermesi üzerine yapılan incelemelerde, 123 paket içerisinde toplam 140 kilo 970 gram kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu miktarı, Edirne-Kapıkule Gümrük Kapısı’nda bugüne kadar tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı kokain olarak kayıtlara geçti.

Ticaret Bakanlığı olarak, toplum sağlığını ve kamu güvenliğini tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere, her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelemizi havada, karada ve denizde, 7 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla sürdürüyoruz.

Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz; ileri teknoloji tarama sistemleri, etkin risk analizi çalışmaları, narkotik dedektör köpekleri ve uzman personeliyle zehir tacirlerine geçit vermemekte, ülkemizin ekonomik güvenliğini ve toplum sağlığını korumak amacıyla mücadelesini aralıksız devam ettirmektedir. Olayla ilgili tahkikat Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülmektedir"