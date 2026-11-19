19 Kasım 2026 tarihinde Hatay'da hava durumu, bölgenin iklimine uygun bir profil sergiliyor. Hava hafif bulutlu. Sıcaklıklar 20 derece civarında seyrediyor. Gün içinde bulutlar oluşuyor. Bu bulutlar, güneşin peşinden koşan birer gölge gibi hafif serinlik sunuyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Akşam saatlerinde hava serinliyor. Dışarıda vakit geçirenler için ince bir kaban veya hırka gerekli.

Hatay'ın bu dönemdeki hava koşulları sonbahar özelliklerini taşıyor. Güneşin ışıkları yavaşça çekiliyor. Günler kısalıyor. Gece soğukları artıyor. Bunun sonucunda yerel halk dışarıda daha fazla vakit geçirebiliyor. Bugün dışarı çıkmayı planlayanlar, hafif bir yağış olasılığını göz önünde bulundurmalı. Şemsiyeler, bu günlerde yanınızda bulundurmanız gereken eşyalar arasında bulunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu karışık bir tablo sunacak. Haftasonu yaklaşırken sıcaklıkların biraz daha yükselebileceği öngörülüyor. Önümüzdeki günlerin sıcaklık ortalaması 21 ila 23 derece civarında seyredebilir. Ancak bir iki gün içinde yerel yağışların tekrar gündeme geleceği bekleniyor. Bu dönemlerde dışarıda bulunanları ani değişimlere hazırlıklı olmaya çağırmak gerekiyor. Özellikle spor veya uzun yürüyüş planlayanlar, hava durumunu sık kontrol etmelidir.

Hava durumu, günlük yaşamda önemli bir etkendir. Hatay’da sürekli değişkenlik gösterebiliyor. Günlük planlamalarda hava koşullarını göz önünde bulundurmak oldukça önemli. Dışarıda daha fazla zaman geçirmek isteyenlere önerim, ince katmanlı giyinmektir. Gereksiz ıslanmaktan kaçınmak adına gezilecek planlarını değerlendirin. Böylece Hatay’ın 19 Kasım sabahında bile keyifli bir gün geçirebilirsiniz.