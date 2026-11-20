Hatay hava durumu, 20 Kasım Cuma 2026'da ılımandır. Sabah saatlerinde sıcaklık 19 derece civarında olacak. Öğleye doğru sıcaklık 22 dereceye yükselebilir. Gün içinde güneşin sıklıkla yüzünü göstermesi bekleniyor. Akşam saatleri yaklaşırken serinlik hissedilecek. Akşam dışarı çıkmayı planlayanların kat kat giyinmesi akıllıca olacaktır. Bugünkü hava durumu, güneşli ve ferah bir gün geçireceğinizi gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu birkaç küçük değişiklik gösterecek. Yarın ve pazar günleri sıcaklık biraz daha düşecek. Sıcaklık 18 ile 20 derece arasında olacak. Zaman zaman bulutlu hava görülmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecekler için bir giysi katına daha ihtiyaç olabilir. Pazartesi gününden itibaren durum değişiyor. Sıcaklık 21 derece seviyelerine yükselebilir. Böylece haftaya güzel bir hava ile başlayacaksınız.

Hatay'daki hava durumu, mevsim normlarına uygun devam ediyor. Hava şartlarına dikkat etmek tatil günlerinin kalitesini artırabilir. Dışarıda fazla güneşte kalmamaya özen gösterin. Bu, cilt sağlığınız açısından önemlidir. Ani rüzgarlı havalar için bir şemsiye bulundurmak faydalı olabilir. Cildinizi korumak için güneş kremi kullanarak yanıklardan kaçınabilirsiniz. Hava durumu verilerini düzenli kontrol etmek, dış mekan aktiviteleriniz için önemlidir.

Hatay'ın hava durumu 20 Kasım'da uygundur. Önümüzdeki günler de keyifli sürprizler barındırıyor. Planlarınızı yaparken yukarıda bahsedilen ipuçlarına dikkat ederseniz, memnuniyetle geçireceğiniz günler olacaktır.