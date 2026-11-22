Hatay'da bugün, 22 Kasım Pazar 2026 tarihinde hava durumu dikkat çekiyor. Sabah saatlerinde hafif serinlik hissediliyor. Gün ilerledikçe sıcaklık 20 derece civarına çıkıyor. Hava durumu gün boyunca değişiyor. Yer yer gökyüzünü kaplayan bulutlar da dikkat çekiyor. Bugün Hatay'da hava oldukça keyifliydi. Dışarıda vakit geçirmek için güzel bir gün. Pazar gününün tadını çıkaran insanlar için hava şartları uygun.

Bugünkü hava nasıl diye sorulursa, gün içinde hafif bir rüzgar hissediliyor. Dışarıda yürüyüş ya da piknik yapmak isteyenler için konfor sağlıyor. Akşam saatleri yaklaşırken serinlik oluşabilir. Dışarıda zaman geçirenlerin hafif bir ceket bulundurmaları faydalı olacaktır. Böylece akşam saatlerinde soğuma hissinden etkilenmeyecekler.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ilginç geçecek. Hatay'da sıcaklık biraz daha düşecek. 19-22 derece arasında bir sıcaklık aralığı bekleniyor. Bazı günlerde yoğun bulutlanma ve aralıklı yağış öngörülüyor. Dışarıda vakit geçirenler hava durumunu takip etmeli. Yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olmak önemli. Saatlik hava durumu tahminlerini kontrol etmek faydalı olacaktır.

Hava koşullarındaki değişkenlik günlük hayatımız üzerinde etkili olabilir. Dışarıda aktivitelere katılacak olanlar planlarını buna göre yapmalı. Hafif ama kalın giysiler sabahın serin saatlerinde gerekli. Ani hava değişimlerine karşı şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Bu, sağlığı koruyacak ve dışarıda geçirilen zamanı artıracaktır. Sıcaklık düşüşüyle birlikte nem oranındaki dalgalanmalara dikkat etmek sağlık açısından önem taşıyor.

Hatay'da bugünkü hava durumu ılımlı ve keyifli. Önümüzdeki günlerde hava şartlarının değişkenlik göstereceğini unutmamak gerekiyor. Kendimizi ve çevremizdeki insanları olumsuz hava koşullarından koruyabiliriz. Hava durumu gelişmelerini takip ederek günümüzü en iyi şekilde geçirebiliriz.