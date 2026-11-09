Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de önde gelen ölüm nedenleri arasında başı çeken kalp ve damar hastalıkları son yıllarda gençlerin de kapısını sık çalıyor. Günümüzde yanlış yaşam alışkanlıklarıyla birlikte kalp ve damar sağlığını tehdit eden en önemli risk faktörlerinden biri olan yüksek kolesterol, kalp krizi ve inme gibi yaşamı tehdit eden hastalıkların riskini artırabiliyor. Acıbadem International Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Rasih Sonsöz, toplumda kolesterol hakkında doğru sanılan bazı yanlışların hayati riske neden olabildiğini vurguluyor. Kolesterolü düşürmede yaşam tarzı değişikliklerinin fayda sağlasa da tek başına yeterli olmayabildiğini vurgulayan Doç. Dr. Sonsöz, gerekli durumlarda ilaç tedavisinden kaçınmanın ise çok ciddi sonuçlara yol açabildiğini vurguluyor. Doç. Dr. Sonsöz, kolesterol konusunda toplumda doğru bilinen 4 tehlikeli yanlışı anlattı, kolesterolü düşürmeye yardımcı önlemleri sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

• “Kolesterolüm normal değerde, demek ki sorun yok!: YANLIŞ!

DOĞRUSU: Kolesterolünüzün normal çıkması, kalp ve damar sağlığınız açısından risk taşımadığınız anlamına gelmez. Çünkü kolesterolde hedef değer kişiden kişiye değişir. Sigara, yüksek tansiyon, diyabet ve yaş gibi risk faktörleri, aynı kolesterol değerini bir kişi için kabul edilebilir kılarken başka biri için tehlikeli hale getirebilir. Kolesterol radyasyon gibi kokusuz ve hiçbir belirti vermeden ilerleyebildiği için kalp krizi ve inme riskini artırabilmektedir. Toplumumuzda kolesterol değerinin yanlış yorumlanmasının hayati bir konu olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Mehmet Rasih Sonsöz şöyle diyor: “Hastalar kolesterol anlamında kendi risklerinin farkında değil. Örneğin; 59 yaşında sigara içen ve tansiyonu yüksek bir erkek, 129 mg/dL kolesterol ile normal olduğunu zannediyor. Halbuki o kişinin hesabını yaptığınız zaman kalp açısından en az 65-70 yaşında bir kişinin risk profiline sahip. Genel olarak LDL yani ‘kötü’ kolesterolün 100 mg/dL ve üzerinde olması kalp ve damar hastalıkları açısından artmış riske işaret etse de, hedef değer kişiden kişiye farklılık gösteriyor.”

•“Diyet ve spor yaparsam kolesterolü düşürürüm”: YANLIŞ!

DOĞRUSU: Sağlıklı beslenme, hareketli yaşam, düzenli egzersiz ve alkolden uzak durmak gibi yaşam tarzı değişiklikleri kolesterolü düşürmede önemli etkenler ancak ilaç tedavisi uygulanmadan yeterli değildir. Doç. Dr. Sonsöz “Hastalarımız ‘ben yeterince kilo versem, diyet yapsam, kolesterolü düşürürüm’ şeklinde inanışa sahip olabiliyorlar ancak bu düşünce hayati riske yol açabilir. Çünkü kolesterolü sadece doğru alışkanlıklarla düşürmenin oranı yüzde 20-30’dur. Yani sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile kolesterolü 120’den 90’a çekebilirsiniz. Ancak bu kişi eğer stentli ve kolesterolü 120 ise 55’in altına düşmesi gerekir ki bu da sadece yaşam tarzı değişiklikleri ile olamaz. Yaşam tarzı değişiklikleri olmalı ama üzerine bir de ilaç tedavisi uygulanmalıdır. Çünkü yapılan bilimsel çalışmalar; kolesterolü düşük olanların daha az kalp krizi geçirdiğini göstermektedir.

•“İlaç kullanırsam yan etkileri zarar verir!” : YANLIŞ!

DOĞRUSU: Ülkemizde kolesterol ilaçlarının olası yan etkilerinden duyulan korku, çoğu kez tedavinin ertelenmesine ya da doktor önermediği halde ilaçların bırakılmasına neden olabiliyor. Doç. Dr. Mehmet Rasih Sonsöz, “Hastalar ilaçların yan etkisinden korkarak yıllarca yüksek kolesterolle kalp-damar hastalığı risklerini artırıyorlar. Oysa araştırmalar gösteriyor ki; kolesterol ilaçları ciddi bir yan etki yapmıyor. Nadir de olsa ciddi bir yan etkiye ait bulgu görürsek önce hekim olarak biz son veriyoruz. Bu nedenle mutlaka doktorunuzun önerdiği ilaç tedavisini uygulayın ve ilacınızı doktorunuzdan habersiz bırakmayın” diyor.

•“Takviye gıdalarla kolesterolümü düşürebilirim!”: YANLIŞ!

DOĞRUSU: Sosyal medyada, internette veya arkadaş çevresinde duyulan önerilerle kolesterolü düşürdüğü iddia edilen takviye gıdalara yönelmenin, toplumda sık yapılan tehlikeli hatalardan biri olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Sonsöz şu uyarılarda bulunuyor: “Doktor önerisi olmadan kullanılan, ‘doğal takviye’ olarak sunulan bazı ürünler kullanılan ilaçlarla etkileşime girebilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Takviye gıdalara güvenerek doktorun önerdiği ilaç tedavisini ertelemek ya da bırakmak, kalp ve damar hastalıkları riskini daha da artırır. Bu nedenle kolesterolü düşürmek amacıyla herhangi bir takviye kullanmadan önce mutlaka hekime danışılmalıdır.”

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRMEK İÇİN YAŞAM TARZI ÖNERİLERİ!

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Rasih Sonsöz, kolesterolü düşürmeye katkı sağlayabilecek 5 sağlıklı alışkanlığı şöyle açıklıyor;

•Kalp dostu beslenin

Kolesterolü beslenme yoluyla düşürmenin en etkili yolu; doymuş ve trans yağ tüketimini azaltmaktır. Sebze, meyve, kuruyemiş, kuru baklagil, tam tahıllar, lifli gıdalar ve balığa sofranızda daha fazla yer verin. Çok düşük karbonhidratlı veya keto diyetleri çoğunlukla doymuş yağdan zengin olduğundan LDL kolesterolü yükseltebilir. Büyük bir beslenme değişikliği yapmadan önce sağlık profesyoneline danışın.

•Düzenli fiziksel aktivite yapın

Düzenli hareket etmek LDL (kötü) kolesterolü düşürmeye, HDL (iyi) kolesterolü yükseltmeye yardımcı olur. Yürüyüş, dans, yüzme veya bahçe işleri gibi keyif aldığınız bir aktiviteyi haftada yaklaşık 150 dakika orta şiddette yapmak kolesterol dengesini ve kalp sağlığını destekler.

•Sigarayı bırakın

Sigara ve elektronik sigara, HDL (iyi) kolesterolü düşürür. Sigarayı bırakmak trigliseritlerin düşmesine, HDL kolesterolün yükselmesine ve damarların daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Sigara kullanmayanların da sigara dumanına maruz kalmaktan kaçınması gerekir.

•Sağlıklı kiloya ulaşın ve koruyun

Fazla kilonuz varsa kilo vermek LDL kolesterolü ve trigliseritleri düşürmeye yardımcı olabilir. Sağlıklı kiloya ulaşmak ve korumak; LDL (kötü) kolesterolü düşürür ve kalp krizi ile inme riskini azaltır.

•Günde 7-9 saat dinlendirici şekilde uyuyun

Yetersiz ve düzensiz uyku; düşük HDL ile yüksek LDL ve trigliserit düzeyleriyle ilişkili bulunmuştur. Bu nedenle her gün aynı saatlerde uyuyup uyanmaya çalışın ve dinlendirici bir uyku için sakin bir ortam oluşturun. Günde 7-9 saatlik düzenli uyku, vücudun kolesterol dengesini korumasına destek olur.