Stres, günlük yaşamın kaçınılmaz bir parçası haline gelirken vücut üzerindeki etkileri de sanıldığından çok daha büyük olabiliyor.

Kısa süreli stres bazı durumlarda dikkati ve öğrenme becerisini artırabilirken, uzun süre devam eden stres ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir.

ARTIK GÜNLÜK YAŞAMIN BİR PARÇASI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Amerikan Psikoloji Derneğinin (APA) 2026 yılı Amerika'da Stres araştırması, stresin toplum üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

Araştırmaya katılan ABD'li yetişkinlerin 5'te 1'inden fazlası stres düzeyini 10 üzerinden 8 ve üzeri olarak değerlendirdi. Katılımcıların ortalama stres düzeyi 5,2 olarak ölçülürken, normal kabul ettikleri stres seviyesi 4,4'te kalıyor.

Araştırmaya katılan 3 bin 100'den fazla yetişkinin yaklaşık yüzde 72'si ise stresi artık yaşamın değişmez bir parçası olarak kabul ettiğini belirtti.

Stresin etkileri yalnızca ruhsal durumla sınırlı kalmıyor. Katılımcıların yüzde 60'ı stresin uyku düzenlerini etkilediğini, yarısından fazlası ise fiziksel sağlıklarına, odaklanma becerilerine veya duygusal durumlarına zarar verdiğini ifade etti.

KISA SÜRELİ STRES VÜCUTTA HANGİ DEĞİŞİKLİKLERE NEDEN OLUYOR?

Psikolog Susan Albers-Bowling'e göre günlük hayatta karşılaşılan küçük sorunlar, genellikle kısa süreli ve hafif ya da orta düzeyde strese neden oluyor.

Örneğin bir faturayı ödemeyi unutmak, işe geç kalmak veya otobüsü kaçırmak bu tür stres kaynakları arasında yer alıyor.

Stres ortaya çıktığında vücut kendini olası bir tehdide karşı hazırlıyor. Kaslar geriliyor, kalp atışları hızlanıyor ve akciğerlere daha fazla oksijen gitmesini sağlayan fizyolojik tepkiler devreye giriyor.

Ancak stres kaynağı ortadan kalktığında vücut genellikle yeniden dinlenme durumuna dönüyor.

Beklenmedik bir trafik kazası gibi kriz durumlarında ortaya çıkan yoğun stres ise akut stres olarak tanımlanabilir.

Genel pratisyen ve halk sağlığı uzmanı Dr. Suchita Shah'a göre bu tür durumlarda stres tepkisi genellikle iki ila üç gün sürebilir.

Kısa süreli ancak yoğun stresin yol açabileceği belirtiler şöyle sıralanıyor:

Baş ağrısı

Göğüs ağrısı veya nefes almakta zorlanma

Karın ağrısı ve mide bulantısı

Yorgunluk ve uyku problemleri

Kaygı, sinirlilik ve ruh hali değişiklikleri

Konsantrasyon güçlüğü

İnsanlardan uzaklaşma ve yalnız kalma isteği

Kronik stres vücudu sürekli alarm halinde tutuyor

Stresin uzun süre devam etmesi, vücut üzerindeki etkilerin çok daha ciddi hale gelmesine neden olabilir. Maddi sıkıntılar, aile içindeki anlaşmazlıklar ve uzun süre çözülemeyen sorunlar kronik stres kaynakları arasında gösterildi.

Psikolog Susan Albers-Bowling, kronik stres durumunda vücudun sürekli savaş ya da kaç tepkisi içinde kaldığını belirtti. Bu süreçte stres hormonu olarak bilinen kortizolün sürekli yüksek düzeylerde salgılanması, vücudun normal dengesine dönmesini zorlaştırabilir.

Uzun süreli stresin tetiklediği iltihabi süreçler ise çeşitli kronik hastalıkların gelişme riskini artırabilir.

KRONİK STRES HANGİ HASTALIKLARA YOL AÇABİLİR?

Harvard Health tarafından paylaşılan bilgilere göre uzun süreli stres, fiziksel ve ruhsal sağlığı farklı şekillerde etkileyebilir.

Kronik stresin ilişkili olduğu sağlık sorunları arasında şunlar bulunuyor:

Yüksek tansiyon

Kalp hastalıkları

İnme (felç)

Tip 2 diyabet

Obezite

Metabolik sendrom

Artrit

Depresyon

Kaygı bozuklukları

Alkol, madde, kumar ve yeme bağımlılıkları

Bunun yanı sıra uzun süreli stresin Alzheimer hastalığı da dahil olmak üzere bazı demans türlerinin gelişme riskini artırabileceğine ilişkin araştırmalar bulundu.

Harvard Health'e göre kronik stres, beynin üst düzey düşünme ve karar verme gibi işlevlerden sorumlu bölgelerindeki aktiviteyi de olumsuz etkileyebilir.

STRESLE BAŞA ÇIKMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Stresin uzun vadede sağlığı tehdit etmesini önlemek için günlük yaşamda bazı alışkanlıkların değiştirilmesi önerildi.

Araştırmalar, doğayla iç içe olmak, dengeli beslenmek ve sosyal ilişkileri güçlendirmenin stres yönetiminde etkili olabileceğini gösterdi.

1. DOĞADA DAHA FAZLA ZAMAN GEÇİRİN

Parklar, ormanlar, göller ve nehir kenarları stresin azalmasına yardımcı olabilir. Yale Çevre Okulunun aktardığı araştırmalar, doğayla temasın stres seviyesini düşürebildiğini ve psikolojik sağlığı desteklediğini ortaya koydu.

Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı bir araştırmada, haftada en az 120 dakika doğada vakit geçiren kişilerin sağlık ve yaşam kalitelerine ilişkin değerlendirmelerinin daha olumlu olduğu görüldü.

Araştırmanın başyazarı Mathew White, iki saatlik sürenin haftanın farklı günlerine bölünerek de tamamlanabileceğine dikkat çekti.

2. BESLENME ALIŞKANLIKLARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN

Amerikan Psikoloji Derneği, stresle mücadelede meyve ve sebze tüketiminin artırılmasını, şeker tüketiminin azaltılmasını ve alkolden uzak durulmasını önerdi.

Dengeli beslenme, vücudun genel sağlığını desteklerken stresle başa çıkmayı da kolaylaştırabilir.

3. SOSYAL MEDYA VE HABER TÜKETİMİNİ SINIRLAYIN

Sürekli olumsuz haberlere maruz kalmak ve sosyal medyada uzun zaman geçirmek, zihinsel yükü artırabilir.

Amerikan Psikoloji Derneği, aşırı medya tüketiminin sınırlandırılmasını önerdi. Özellikle yoğun haber akışından uzaklaşmak, gün içinde zihnin dinlenmesine yardımcı olabilir.

4. SOSYAL İLİŞKİLERİNİZİ GÜÇLENDİRİN

Stres yaşayan kişiler zaman zaman arkadaşlarından, ailelerinden ve sosyal çevrelerinden uzaklaşmayı tercih edebilir. Ancak sosyal ilişkiler, stresle mücadelede önemli bir destek mekanizması oluşturuyor.

Uzmanlar, güvenilen kişilerle iletişim kurmanın, sosyal etkinliklere katılmanın ve daha önce keyif alınan hobileri sürdürmenin önemine dikkat çekti.

5. GEREKTİĞİNDE UZMAN DESTEĞİ ALIN

Stresin günlük yaşamı etkilemeye başlaması, profesyonel destek ihtiyacının önemli işaretlerinden biri olabilir.

İşe gitmekte zorlanma, uyku düzeninde belirgin değişiklikler yaşama veya iştah kaybı gibi belirtiler stresin kontrol edilmesinin güçleştiğini gösterebilir.

Bu tür durumlarda bir hekime veya psikolog gibi ruh sağlığı uzmanlarına başvurulması önerildi. Kişinin ihtiyaçlarına göre stres yönetimi teknikleri, psikolojik danışmanlık ve gerekli görüldüğünde ilaç tedavisi içeren bir plan hazırlanabilir.

KISA SÜRELİ STRES İLE KRONİK STRES ARASINDAKİ FARKI GÖZ ARDI ETMEYİN

Kısa süreli stres, stres kaynağı ortadan kalktığında genellikle etkisini kaybedebilir. Ancak uzun süre devam eden stres, vücudun sürekli alarm halinde kalmasına ve zamanla fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bu nedenle stres belirtilerini erken fark etmek, günlük yaşam alışkanlıklarını düzenlemek ve ihtiyaç duyulduğunda uzman desteği almak büyük önem taşıyor.