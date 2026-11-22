Hatay’da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Kazada parçalanarak hurdaya dönen otomobil 9 yaşındaki Elif Reyhan Örez’e mezar oldu.

YAĞIŞLI HAVA KAZAYI BERABERİNDE GETİRDİ

Feci kaza, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi’ndeki üst geçitte yaşandı. Havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

ARAÇ HURDA OLDU

Kazaya karışan araçlardan biri hurdaya döndü. Kazada ilk belirlemelere göre 3’ü ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KÜÇÜK ELİF'TEN KAHREDEN HABER

Hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki Elif Reyhan Örez hayatını kaybetti. Örez’in anne ve babasının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır