Husilere bağlı SABA haber ajansının aktardığına göre, saldırılar Taiz ilinde Husilerin kontrolünde bulunan ilçeleri hedef aldı. Kızıldeniz kıyısındaki El-Muha kentine 2, Hayfan ilçesine ise 3 hava saldırısı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Haberde, söz konusu hava saldırılarının Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarınca yapıldığı iddia edildi.

Husilerin, geçen ay ele geçirdikleri El-Muha kenti ve limanını kontrol altına almadan önce haftalar boyunca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır