Son dakika haberi: Adalet Bakanı Akın Gürlek, HGS icra takiplerinde hileli veya hukuka aykırı yöntemler kullanıldığına ilişkin iddiaların ardından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ŞİKAYETLER BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇİRDİ

Bakan Gürlek'in paylaşımı şu şekilde:

"Kamuoyunda gündeme gelen, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında vatandaşlarımız hakkında başlatılan icra takiplerinde icra mekanizmalarının hileli veya hukuka aykırı yöntemlerle haksız kazanç aracına dönüştürüldüğüne ilişkin iddialar ve şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.

İDDİALAR MERCEK ALTINDA

Bu kapsamda, haksız borçlandırma iddiaları, başlatılan icra takiplerinin hukuka uygunluğu ve suç teşkil edebilecek eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır.

GÜRLEK: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLECEK

Hiç kimse, hukuki süreçleri ve icra mekanizmalarını kötüye kullanarak vatandaşlarımızı haksız borç yükü altında bırakamaz. Vatandaşlarımızın haklarının korunması, iddiaların aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için soruşturma titizlikle sürdürülecektir."