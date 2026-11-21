Türkiye'de suç örgütlerine yönelik başlatılan mücadele sürüyor. Özellikle yeni nesil suç örgütlerine ağır darbeler vurulurken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

NECATİ ARABACI'YA YAKINLIĞI İLE BİLİNİYOR

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü iş birliği ile Hells Angels Suç örgütü lideri Necati Arabacı'ya yakınlığı ile bilinen Muhammed Okutan yakalandı.

İSTİHBARAT ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Okutan'ın Büyükçekmece ilçesi Alkent 2000 mahallesinde olduğuna yönelik istihbarat alan ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından tespit edilen 3 adrese 13.11.2026 tarihinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında; Muhammed Okutan ile birlikte Recep Ilgın ve Turan Karabulut yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsat tarihi geçmiş tabanca, 1 adet çelik yelek, 45 adet 7,65 çapında fişek ele geçirildi.

SUÇ KAYDI DİKKAT ÇEKTİ

Muhammed Okutan'ın suç kaydı da dikkat çekti. Şüphelinin; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 1 adet kasten yaralama, 2 adet tehdit, 1 adet taksirle yaralama, 2 adet hakaret, 1 adet konut dokunulmazlığı ihlali, 1 adet mala zarar verme suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

TÜRKİYE ONU BU VİDEO İLE TANIMIŞTI

Öte yandan Muhammed Okutan ile dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Okutan Necati Arabacı'nın yer aldığı bir videoda, Arbacı'nın yanında görüntülenmişti.