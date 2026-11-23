MSB'den Terörsüz Türkiye süreciyle alakalı yeni bir değerlendirme geldi. Terör örgütü PKK'nın boşalttığı 14 barınma alanının görüntüleri servis edildi. İşte o görüntüler!

14 BARINMA ALANI KULLANILMAZ HAL GETİRİLECEK

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi” vizyonu doğrultusunda, bölgemizin güven, istikrar ve geleceğinin teminatı olmak üzere, büyük bir özveri, kararlılık ve azimle yürütülen süreç doğrultusunda önemli adımların atılmasına devam edilmektedir.

Ülkemizin güvenliği açısından çatışma riski bulunan barınma alanlarının boşaltılmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında terör örgütü PKK/KCK, 08 Ekim 2026 tarihinde boşalttığı, Irak’ın kuzeyinde Metina alanı Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanına (Hebat, Yajk, Sabri ve Sason) ilaveten; bu defa Hakurk alanında bulunan 14 barınma alanını (Ciğer Tepe, Şerif, Alişer, Kendekola, PAJK, Baran Cephanelik, Hınere/Hastane, Terzihane, Mazlum Doğan, Pratik Yönetim, Cephanelik, Yusuf-Asayiş, Hemin ve Cesur) 18 Kasım 2026 tarihi itibarıyla boşaltılmıştır. Millî Savunma Bakanlığı tarafından söz konusu mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirilecektir.

Sahada yaşanan olumlu gelişmeler hem sürecin ilk ve en önemli safhalarından silâhsızlanma aşamasının tamamlanmasında kaydedilen ilerlemeyi ülke kamuoyuna göstermekte hem de bölge ülkelerinin ulusal güvenlik ve siyasî istikrarına katkıda bulunmaktadır.

Bugüne kadar birçok kritik eşiğin aşıldığı, gerçekçi ve hassas bir anlayışla yürütülen sürecin selâmeti, sahadaki çalışmalardan gelen somut, doğrulanabilir ve aynı zamanda sürecin başarıyla tamamlanmasına yönelik iradenin tezahürü olarak görülebilecek bu tür gelişmelere dayanmaktadır.

Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun uyarınca faaliyetlerine başlayan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ve bu Kurula bağlı çalışan alt komisyonların sürekli takibindeki her müspet gelişme süreci, ülkeye Kanunun belirlediği şartlarda dönecek kişilerin toplumla bütünleşmeleri amacına bir adım daha yaklaştırmaktadır.

Demokrasi, kapsayıcılık ve uzlaşı ilkeleri etrafında şekillenecek toplumsal uyum süreci, önceden yeterince yararlanılamayan güçlü insan potansiyelinin topluma kazandırılmasına ve geçmişte başka alanlarda sarf edilen büyük bir ekonomik kaynağın ülkemizin refahına ve aydınlık yarınlarına seferber edilmesine imkân sağlayacaktır."