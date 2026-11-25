Yeni nesil suç örgütü Daltonlar'dan olduğu öne sürülen bazı kişiler, İstanbul'da bir araç içinde Alman kamu yayıncısı ZDF ile söyleşi gerçekleştirdi. Röportajda maskeli bir şahsın susturuculu silah gösterdiği, "Kaç tane var?" sorusuna "Sayamayacağınız kadar" diye yanıt verdiği, silahların nereden geldiğini söyleyemeyeceğini belirttiği anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

GÖRÜNTÜLERDEKİ 9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Skandal röportajın ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı. Görüntülerde yer alan 9 şüphelinin yakalandığı açıklandı.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından dikkat çeken görüntüler de paylaşıldı.

"SUÇA GEÇİT YOK"

Paylaşımda "Suça geçit yok" vurgusu yapılırken şunlar kaydedildi:

"Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; bazı sosyal medya platformları üzerinden paylaşılan ve suç çetesi mensubu oldukları iddia edilen şahısların silahlı şekilde araç içerisinde röportaj yaptıkları görüntüler üzerine gerçekleştirilen çalışmalarda, görüntülerde yer alan ve suç örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

LAPTOPLAR VE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 3 adet laptop,

1 adet ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek!"

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik de sosyal medya hesabından görüntüleri paylaştı.