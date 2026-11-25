Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantının ardından Yargıtay'da boş bulunan üyelik kadroları için yapılan seçim sonuçlandı.

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yargıtay üyeliğine seçilen 5 yeni ismi kamuoyuna açıkladı. Gürlek paylaşımında, "Adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığım Yargıtay üyelerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Seçimlerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLDİLER

Yargıtay üyeliğine seçilen 5 isim şöyle:

Mehmet Beşir Güven (İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı)

Murat Öztürkten (Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı)

Leyla Taşkoparan (Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı)

Doç. Dr. Barış Duman (Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı)

Mehmet Tuncer (Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi)

Kaynak: DHA | Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır