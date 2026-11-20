İstanbul hava durumu 20 Kasım 2026 tarihinde değişkenlik gösteriyor. Sabah saatlerinde hafif bulutlu bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı 19 - 21 derece aralığında kalacak. Bu sıcaklık, İstanbul'un kasım ayındaki alışıldık değerlerine yakın. Öğle saatlerinde güneş bulutların arasında kendini gösterecek. Akşam saatlerinde ise bulutlar yoğunlaşacak. Böylece bölgede belirli bir gölgelik oluşacak.

Bugünkü hava durumu, 2026'nın kasım ayındaki mevsim normlarına uygun. İstanbul’da trafiği ve günlük yaşamı çok etkileyebilecek bir hava durumu yok. Ancak geçmiş yıllarda bu dönemde beklenmedik hava koşulları yaşanabiliyordu. Bu nedenle, herkesin dikkatli olmasında fayda var. Akşam saatlerinde sıcaklığın düştüğünü unutmamak gerekiyor. Dışarı çıkmadan önce giyinmek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu merak ediliyor. Hafta sonu gökyüzü daha çok bulutlu olacak. Gün içerisinde 18 - 20 derece arasında sıcaklık bekleniyor. Gelecek hafta benzer bir hava durumu sürecek. Hava sıcaklıkları ani değişiklikler göstermeden 19 - 21 dereceler arasında kalacak. Dışarıda vakit geçirecek olanlar için hazırlıklı olmak önemlidir.

Hava şartlarının değişkenliği göz önünde bulundurulmalı. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmekte fayda var. Bulutlu bir gün, aniden yağışlı hale dönüşebilir. Katmanlı giyinmek önemli bir tercih olmalı. Hava soğudukça, bu durum rahatsız olmamak için avantaj sağlar. Dışarıda geçirilen süreyi planlamak da sağlığı korumak açısından önemli.

İstanbul’un iklimi zengin çeşitliliğe sahiptir. Ancak her mevsim kendi sürprizlerini barındırır. Bu yüzden her zaman hazırlıklı olmak gereklidir. Hava durumunu takip etmek, günlük yaşamda önemli bir rol oynar. Bugünkü hava ve gelecekteki hava durumu hakkında dikkatlice yanıt aramak, İstanbul’da hayatı kolaylaştırır.