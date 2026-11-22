22 Kasım Pazar 2026 tarihinde İstanbul'daki hava durumu, sonbaharın etkilerini hissettiriyor. Bugünkü hava, şehrin genel havasını yansıtıyor. Değişken bir gün yaşanacak. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Gün içerisinde yer yer bulutlu ve açık gökyüzü bir araya gelecek. Hafif yağışlı dönemlere de tanıklık edilecek. İstanbul'da, mevsim normallerinin biraz altında seyreden sıcaklıklar serin hava yaratacak. Bu durum, günlük hayatta değişik etkilere neden olacak.

Bugün hava durumu hakkında merak edilen sorulardan biri "bugünkü hava nasıl" sorusudur. Sıcak havalar geride kaldı. Dışarıda yapılacak etkinliklerde dikkatli olunması gerekiyor. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Dışarıda vakit geçirenler serinlik hissedecek. İnsanlar, uygun giyinerek bu değişken hava durumundan etkilenmemek için önlem alabilirler. Üstlerini kalın tutmaları faydalı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha belirgin bir istikrar sunacak gibi görünüyor. Pazartesi gününden itibaren sıcaklığın 18 derece civarında olması bekleniyor. Gün ortasında sıcaklık 21 dereceye kadar çıkacak. Hafta ortasına yaklaşırken hafif rüzgarlı günler yaşanacak. Bu rüzgâr serinlik hissi verebilir. Gelecek günlerde artacak bulutluluk oranı, akşam saatlerinde dışarıda olacak kişiler için önemli bir nokta.

İstanbul'da hava durumu, aniden değişebilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Anlık güncellemeleri takip etmek gerekir. Şehirde rüzgarlı anlar, konforlu bir gün geçirmeyi zorlayabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek, havadaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmanın en iyi yollarından biridir. Yağışlı havalara karşı bir şemsiye bulundurmak, yaşamınıza keyif katabilir.

İstanbul'da 22 Kasım Pazar günü hava durumu, sonbahar aylarına özgü özellikler taşıyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu dikkat isteyen bir değişim sergileyecek. Hazırlıklı olmak, doğal hava döngülerinin sunduğu değişimleri gözlemlemek önemlidir. Bu, İstanbul'da yaşam kalitesini artıracaktır.