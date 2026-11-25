Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 24 Kasım tarihinde İstanbul Havalimanı'nda narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

İran Airtour Havayolları'na ait Tahran-İstanbul seferini yapan uçağın bagajları, uçağın havalimanına inişinin ardından kontrol edildi. X-ray taramalarında, İran pasaportu taşıyan Tayyebeh Ghaffarikhoei adına kayıtlı iki bagajda şüpheli yoğunluk tespit edildi.

TEKSTİL ÜRÜNLERİNE EMDİRİLMİŞ HALDE BULUNDU

Yapılan incelemelerde, Tayyebeh Ghaffarikhoei ile birlikte hareket ettiği belirlenen Hanieh Honarvar Rahmani'nin taşıdığı valizlerde, çeşitli ebatlardaki tekstil ürünlerine emdirilmiş uyuşturucu madde bulundu. İlk incelemede maddenin metamfetamin olduğu değerlendirildi.

Endüstriyel terazide yapılan tartımda, tekstil ürünlerine emdirilmiş maddenin toplam brüt ağırlığının 20 kilo 120 gram olduğu belirlendi. Uyuşturucu test kitiyle yapılan incelemede ise maddenin metamfetamin olduğu tespit edildi.

PİYASA DEĞERİ 80 MİLYON LİRAYI AŞIYOR

Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 80 milyon 480 bin lira olduğu öğrenildi. İki şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır