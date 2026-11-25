Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde mermer ustası Fedai Karagöz korkunç bir şekilde öldürüldü. Karagöz'ün darbedildiği belirlenirken cansız bedeni elleri ve ayakları bağlı halde bulundu. Gözaltına alınan 1’i kadın 3 kişiyi linç edilmekten polis ekipleri kurtardı.

GÜRÜLTÜ VE BOĞUŞMA İHBARI YAPILDI

Olay, Merkezefendi ilçesi Alparslan Mahallesi 5559. Sokak’ta bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı gürültü ve boğuşma sesi ihbarı yapılan adrese gelen polis ekipleri, kapıyı açıp içeri girdiklerinde 2. kattaki dairede mermer ustası Fedai Karagöz’ü (49) elleri ve ayakları bağlı halde buldu.

DARBEDİLİP ÖLDÜRÜLMÜŞ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, darbedilen Karagöz’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Karagöz’ün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, evde bulunan 1’i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERE LİNÇ GİRİŞİMİ

Ölen kişinin yakınları, gözaltına alınan şüphelileri linç etmek istedi. Şüphelileri güçlükle ekip otosuna bindiren polis, olayların büyümesinin önüne geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır