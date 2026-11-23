İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yeni haftayla birlikte yerini soğuk havaya bırakacak.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 24 Kasım Salı gününden itibaren kent genelinde sıcaklıkların belirgin şekilde azalacağı bildirildi.

Valilik, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altına gerilemesinin beklendiğini belirterek vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ BUZLANMA VE DON BEKLENİYOR

Soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte 25 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde hafif buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği belirtildi.

26 Kasım Perşembe gününden itibaren ise sıcaklıkların yeniden yükselerek mevsim normalleri civarına ulaşacağı tahmin ediliyor.

Valilik, özellikle ani sıcaklık değişimleri ile buzlanma ve don riskine karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL'DA 3 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul Valiliğinin açıkladığı verilere göre, kentte önümüzdeki 3 gün boyunca beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

24 Kasım Salı: En düşük 6, en yüksek 9 derece

25 Kasım Çarşamba: En düşük 0, en yüksek 9 derece

26 Kasım Perşembe: En düşük 1, en yüksek 13 derece

Yetkililer, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava tahminlerini ve erken uyarıları takip etmelerini istedi.

LODOS İSTANBUL'DA AĞAÇLARI DEVİRDİ

İstanbul'da soğuk hava öncesinde etkisini artıran lodos, kent genelinde olumsuzluklara yol açtı.

AKOM'un akşam saatlerinde rüzgarın şiddetleneceği yönündeki uyarısının ardından Şişli ve Beşiktaş'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi.

Park halindeki araçların üzerine düşen ağaçlar maddi hasara neden olurken, olaylarda ölen ya da yaralanan olmadı.

Şişli Merkez Mahallesi Nadide Sokak'ta saat 13.00 sıralarında şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaçlar, park halindeki iki aracın üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle araçların üzerine düşen ağaçlar kaldırılırken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

BEŞİKTAŞ'TA BİR OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ

Lodosun neden olduğu benzer bir olay Beşiktaş Sergül Sokak'ta yaşandı.

Kuvvetli rüzgara dayanamayan bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, ağacın dallarını keserek otomobili bulunduğu yerden kurtardı.

Olayda aracın tavan kısmında hasar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, 24 Kasım Salı günü Türkiye'nin büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak.

Marmara, Ege, Hatay dışında Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların bazı bölgelerde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER AÇIKLANDI

Meteoroloji, özellikle Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz'de yağışların şiddetini artırabileceğini bildirdi.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Antalya'nın doğu kesimleri ile Ankara ve Adana çevrelerinde de yerel kuvvetli yağış öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerinden başlayarak yurt genelinde hissedilir derecede azalması bekleniyor.

RÜZGARIN HIZI 90 KİLOMETREYE KADAR ÇIKABİLİR

Meteoroloji tahminlerine göre rüzgar, genel olarak güneyli yönlerden esecek. Zamanla Marmara ve yurdun kuzey kıyılarında kuzeyli yönlere dönecek rüzgarın, bazı bölgelerde hafif ve ara sıra orta kuvvette olması bekleniyor.

Marmara, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu'da rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Marmara ve Orta Karadeniz kıyılarında ise rüzgarın zamanla kuzeyli yönlerden etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bu bölgelerde rüzgar hızının 40-60 km/saat seviyelerine ulaşması beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına görülebileceği bildirildi.

Söz konusu bölgelerde rüzgarın hızının 50-90 km/saat arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır