YENİ Partili meclis üyeleri Saygın Ekiz, Mustafa Vatansever ve Umut Ergül'ün, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı protesto etmek için üzerinde "Halkın iradesi satılık değildir" yazılı dövizlerle meclis salonuna girmek istemesi üzerine tartışma başladı.

TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Belediye görevlilerinin pankartlara izin vermemesiyle büyüyen tartışma arbedeye dönüşürken, olay meclis toplantısının başlaması öncesinde yaşandı.

Gerginliğin ardından toplantıyı açmadan önce konuşan Tugay, olayla ilgili talimat vermediğini ifade etti. "Ben herhangi bir kötü bir muamele yapılması talimatında bulunmadım. Konunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu daha sonra öğreneceğim. Hepsinin tutanakları tutulur. Herkes yaptığı ile ilgili eğer yasal sınırları dışına taşan bir tavır içerisine girdiyse bununla ilgili hesabını verir. Burası demokrasi ortamıdır. Burada insanlar tabii ki görüşlerini dile getirecek. Ama nihayetinde bu meclis İzmir'e hizmet edilmesi için, İzmir'in sorunlarının çözülmesi için çalışan bir yerdir. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekir" diyen Tugay, salonundaki izleyicilere de seslendi. Tugay, "Şu anda beni bir şekilde protesto etmek isteyen izleyici arkadaşlarınız varsa, gençleri görüyorum, onlar gelmişler. Lütfen protestonuzu yapın, ondan sonra sizi dışarı alalım ki bir tur daha sağlıklı bir şekilde meclis çalışmasını sürdürebilelim. Eğer meclisin çalışmasını bulalım diye düşünüyorsanız bunun İzmir'e bir faydası yok, size bir faydası yok, halka bir faydası yok" şeklinde konuştu.

DARBEDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Arbedede meclis üyelerinin darbedildiğini öne süren Meclis Üyesi Vatansever ise yaşananları şöyle aktardı: "İki tane meclis üyemizden bir tanesi göğüs ağrısıyla 112 ile gönderildi, diğeri de sıra bekliyor. Eşrefpaşa Belediye Hastanesinin değerli çalışanları orada. Bir, iki vatandaşımız, siz kuşkusuz emir vermemiş olabilirsiniz. Ama sizin mensubunuz, siyasi partinin, devlet görevlileri burada ilk kez demokratik bir meclisi işlemez hâle getirmişlerdir. İnsanlar darbedilmiştir. Bunun sorumluluğu siz direk olmasanız bile mensubu olduğunuz siyasi partidir."



Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır