Olay, saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan Vardar Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz silahlı bir kişi, kırmızı ışıkta bekleyen Ferhat Y.'nin bulunduğu araca yaklaşarak 16 el ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle Ferhat Y., ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferhat Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

EKİPLER YAKALAMAK İÇİN OPERASYON BAŞLATTI

Polis ekipleri, olay yerinin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Ekipler saldırganı yakalamak için çevrede operasyon başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır