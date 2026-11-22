22 Kasım Pazar 2026 tarihinde İzmir'deki hava durumu ılımandır. Dışarı çıkmayı düşünen İzmirli vatandaşlar için hava keyifli geçecektir. Güneş bulutların arasından ara ara sıyrılacaktır. Hava sıcaklıkları 19 - 22 derece arasında değişecektir. Hafif bir rüzgarın esmesi, durumu daha da keyifli hale getirebilir. İzmir'de alışılmış bir soğuk ya da sıcak dalgası beklenmemektedir. Bu, rahat bir gün geçirmenizi sağlayacaktır.

Kışın yaklaşmasıyla birlikte ılımlı hava koşulları cazip bir görüntü sunuyor. Güneşli saatlerin tadını çıkarmak isteyenler için hafif giysiler önerilmektedir. Üzerinize bir ceket almak, rüzgarın etkilerinden korunmanızı sağlar. Dışarı çıkmayı planlayanlar dikkat etmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Haftanın yarısından itibaren sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 16 - 19 derece arasında olması, kış aylarının geldiğine işaret ediyor. Bu nedenle, kıyafet seçiminde kat kat giyinmek akıllıca olur. Rüzgarlı günlerde uzun süre dışarıda kalmamak sağlığınızı koruyacaktır. Mümkünse kapalı alanları tercih etmek faydalı olabilir.

İzmir'de kış mevsiminin gelmesiyle birlikte hava koşullarını takip etmek önemlidir. Dışarı çıkmadan önce güncel hava durumu bilgisi edinmek gerekir. Hava şartlarına uyum sağlamak için tahminleri kontrol etmek faydalıdır. Planlarınızı yapmadan önce hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Yağışlı günlerde dikkatli olmak, kaygan zeminler konusunda tedbir almak önemlidir.

22 Kasım Pazar 2026 günü İzmir'de hava durumu elverişli görünmektedir. Ancak, önümüzdeki günlerde biraz daha dikkatli olunması gerekecektir. Havanın değişkenliğine göre planlarınızı yaparak, keyifli bir kış geçirmenin yollarını bulabilirsiniz.