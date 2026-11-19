Kahramanmaraş hava durumu, gün içerisinde değişkenlik göstermekte. Bugün sıcaklık 20 derece civarında. Hava hafif bulutlu bir görünüş sergiliyor. Bu mevsimde, sonbaharın yaklaşmasıyla, akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Dışarıda olmayı planlayanlar, yanında hafif bir ceket bulundurmalı. Gün boyunca güneş ara ara çıkacak. Parklar ve meydanlar gibi açık alanlarda vakit geçirmek için güzel bir fırsat sundu.

Önümüzdeki günler için hava durumu benzer sıcaklıklarda seyredecek. Hafta sonuna yaklaşırken, sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Güneşli havanın yanında, zaman zaman yerel yağışlar gözlemlenebilir. Dış mekan etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmesi önemli.

Bu dönemde yoğun yağışlar beklenmiyor. Ancak kısa süreli ani yağışlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Dışarı çıkarken şemsiye ya da yağmurluk almak iyi bir fikir. Gündüz saatlerinde hafif bulutlu hava, açık alanlarda geçirilen zaman için uygun. Akşam saatlerinde ise soğuk hava gelebilir. Kat kat giyinmek akıllıca bir tercih olacaktır.

Kahramanmaraş hava durumu, dış mekan etkinlikleri için uygun bir zemin sağlıyor. Küçük önlemlerle bu süreçten yararlanmak mümkün. Havanın değişken doğasını dikkate almak gerekiyor. Sosyal etkinliklerinizi dikkatli bir şekilde planlarken, havayı izleyerek keyifli bir gün geçirme şansınız var.