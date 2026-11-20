Kahramanmaraş hava durumu, 20 Kasım Cuma 2026 tarihinde ilginç bir tablo sunuyor. Şehir, ılıman bir günle karşılaşacak. Bugün hava genel olarak bulutlu. Sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişiyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam oluşuyor. Ancak, bulutlu havanın yanında ara ara yağışlar da görülebilir. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde değişken hava koşulları bekleniyor. Hafta sonu bazı günlerde sıcaklık 21 - 24 dereceye yükselebilir. Ancak sıcaklık artışının ardından bulutlu hava geri dönebilir. Bu nedenle, dış mekan etkinliklerinizi planlarken hava durumunu takip etmek önemli.

Kahramanmaraş’ta bulunanlar, hava şartlarını göz önünde bulundurmalıdır. Sıcak havalarda güneşten korunmak için hafif giysiler tercih edilebilir. Bol su içerek susuz kalmamaya özen göstermek gerekir. Yağışlı hava koşullarında açık havada dikkatli olunmalı. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Kahramanmaraş hava durumu, yerel güzelliklerle birleşince keyifli bir deneyim sunar. Ancak değişen hava şartlarını takip etmek büyük önem taşır. Bu durum, sizi sürprizlerle hazırlıklı kılacaktır. Hem sağlığınız hem de keyifli bir deneyim için önemlidir.