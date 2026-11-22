Kahramanmaraş hava durumu, 22 Kasım Pazar 2026'da ilginç bir profil sergiliyor. Şehir genelinde sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava genel olarak kapalı. Gün içinde zaman zaman hafif yağışlar bekleniyor. Sonbaharın etkileri hissediliyor. Nem oranı artıyor. Bu durum gün boyunca bunaltıcı bir his yaratabiliyor. Dışarıda vakit geçirecekler, tedbirli çıkmalı.

Bugünkü hava, biraz değişken. Kimi zaman kapalı gökyüzü var. Ara ara açılacak olan az miktarda güneş ışığı da bekleniyor. Havanın bu hali, açık alan etkinlikleri için plan yapanları dikkatli olmaya yönlendiriyor. Gün ilerledikçe sıcaklık hafif düşecek. Akşam saatlerinde yağışların etkisi artacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu için genel bir bakış sağlamak mümkün. Önümüzdeki hafta sıcaklıklar 18 ile 23 derece arasında değişecek. Yağışların devam etmesi bekleniyor. Özellikle Pazartesi ve Salı günleri yağışlı hava etkili olabilir. Dış mekan etkinliklerinizi planlarken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız. Yüksek nem oranı ve bulutlu hava, düşük enerjili bir his yaratabiliyor.

Kahramanmaraş'ta beklenen hava koşulları insan sağlığını korumak adına önlemler almayı gerektiriyor. Değişken hava koşullarında ilaç veya yağmur pelerini bulundurmak faydalı olabilir. Güneşli saatlerde dışarı çıkmayı düşünüyorsanız, şapka veya güneş gözlüğü kullanmalısınız. Sahalarda vakit geçirenler, su içmeyi ihmal etmemeli.

Kahramanmaraş hava durumu, bugünün ve önümüzdeki günlerin önemli detaylarını sunuyor. Bu detayları dikkate alarak plan yaparsanız, hava şartlarının tadını çıkarabilirsiniz. Hava koşulları her zaman öngörülemez. Bu nedenle esnek olmak önemlidir.