ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkisini artıran El Niño, yükselen deniz seviyesi ve şiddetli kış fırtınalarıyla birleşerek kıyı bölgelerinde taşkınlara yol açtı. Dev dalgalar nedeniyle yollar sular altında kalırken, kıyı altyapısında hasar meydana geldi. Yetkililer, 23-27 Kasım tarihleri arasında daha şiddetli kıyı taşkınları yaşanabileceği uyarısında bulundu.

SAN FRANCISCO'DA 108 YILLIK YAĞIŞ REKORU KIRILDI

18 Kasım'da San Francisco Körfez Bölgesi'ni etkisi altına alan yoğun yağışlar, su baskınlarına, sürücülerin yollarda mahsur kalmasına ve binlerce elektrik kesintisine neden oldu.

India Today'de yer alan habere göre, San Francisco kent merkezinde saat 15.00'e kadar metrekareye 5,8 santimetre yağış düşerken, 1918 yılında kaydedilen 18 Kasım günlük yağış rekoru kırıldı.

EL NINO DEV DALGALARI TETİKLİYOR

Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların normalin üzerine çıkmasıyla oluşan El Nino, fırtınaların yönünü değiştirerek Kaliforniya kıyılarında güçlü dalgaların oluşmasına neden oluyor.

Kaliforniya Üniversitesi Santa Cruz'dan Patrick Barnard'ın aktardığı araştırmalara göre, mevcut dönemdeki dalgaların enerjisi normal bir kış mevsimine kıyasla yüzde 30'dan fazla arttı.

Kelvin dalgalarının sıcak suyu doğuya taşıması ve deniz suyunun ısınarak genleşmesi, ABD'nin batı kıyılarında deniz seviyesini geçici olarak 15 ila 30 santimetre veya daha fazla yükseltebiliyor.

4 BÖLGEDE REKOR SU SEVİYESİ ÖLÇÜLDÜ

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesinin (NOAA) verilerine göre, 24-30 Ekim tarihleri arasında San Diego, La Jolla, Los Angeles ve Santa Barbara'da şimdiye kadarki en yüksek su seviyeleri kaydedildi.

22-27 Kasım tarihlerinde beklenen yüksek gelgitlerin fırtınalarla birleşmesi, evleri, iş yerlerini ve yolları tehdit ediyor. Eyalet yetkilileri, 2026-2027 kışında artabilecek taşkın riskine karşı acil müdahale hazırlıklarını sürdürüyor.