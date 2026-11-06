Kan grubu çoğu kişinin yalnızca kan nakli veya sağlık kontrolleri sırasında hatırladığı biyolojik özelliklerden biri. Bilimsel araştırmalar, ABO kan grubu sistemi ile bazı kanser türleri arasında istatistiksel bağlantılar bulunabileceğini gösteriyor. Farklı ülkelerde ve geniş katılımcı gruplarıyla yürütülen çalışmalar, belirli kan gruplarının bazı kanser türleriyle daha sık ilişkilendirildiğine işaret ediyor.

A KAN GRUBU MİDE VE BAĞIRSAK KANSERİYLE İLİŞKİLENDİRİLDİ

Farklı ülkelerde gerçekleştirilen araştırmalarda en dikkat çekici ilişkilerden biri mide ve kolorektal kanserlerde görüldü.

Şanghay Kohort Çalışması kapsamında 18 binden fazla erkek, 25 yıl boyunca takip edildi. Araştırmada A kan grubuna sahip erkeklerin, B veya 0 kan grubundakilere kıyasla mide ve kolorektal kanser açısından daha yüksek risk taşıdığı belirlendi.

Tayvan'da 339 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen başka bir araştırmada da A kan grubu ile mide kanseri arasında benzer bir ilişki saptandı. Bu sonuçların daha sonra Batı ülkelerinde yürütülen araştırmalarda da tekrarlandığı aktarıldı.

0 KAN GRUBUNDA PANKREAS KANSERİ RİSKİ DAHA DÜŞÜK OLABİLİR

Kan grubu ile kanser arasındaki ilişki, pankreas kanserinde farklı bir tablo ortaya koyuyor. Birden fazla araştırmada 0 kan grubuna sahip kişilerin, A, B veya AB kan grubundakilere kıyasla daha düşük pankreas kanseri riski taşıdığı görüldü.

Bu ilişkinin hem Asya hem de Batı toplumlarında yapılan çalışmalarda tekrarlanması, araştırmacıların dikkatini çekiyor. Bununla birlikte söz konusu bulgular, 0 kan grubuna sahip kişilerin pankreas kanserine yakalanmayacağı anlamına gelmiyor.

KAN GRUPLARI KANSER RİSKİNİ NASIL ETKİLİYOR OLABİLİR?

Bilim insanları, kan grupları ile kanser arasındaki ilişkinin biyolojik mekanizmasını henüz kesin olarak açıklayabilmiş değil. Öne çıkan teorilerden biri, ABO kan grubu antijenlerinin mide ülserlerinin ve mide kanserinin gelişiminde rol oynayabilen Helicobacter pylori bakterisiyle etkileşimine dayanıyor.

Bazı kan grubu antijenlerinin, bakterinin mide iç yüzeyine tutunmasını kolaylaştırabileceği düşünülüyor. Bunun yanı sıra ABO antijenlerinin bağışıklık sistemiyle etkileşime girerek iltihaplanma süreçlerini ve vücudun tümör gelişiminin erken aşamalarına verdiği yanıtı etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Ancak bu mekanizmaların nasıl işlediğini ortaya koymak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.

KAN GRUBU KANSER TEŞHİSİ ANLAMINA GELMİYOR

Araştırmacılar, kan grubunun kanser riskini etkileyebilecek çok sayıda değişkenden yalnızca biri olduğunun altını çiziyor. Sigara kullanımı, obezite, beslenme alışkanlıkları, alkol tüketimi, viral enfeksiyonlar ve aile öyküsü gibi faktörlerin kanser riski üzerindeki etkisi çok daha güçlü.

Üstelik araştırmalarda ortaya konulan sonuçlar, toplum genelindeki istatistiksel ilişkileri gösteriyor. Bir kişinin kan grubuna bakılarak kansere yakalanıp yakalanmayacağı veya hangi kanser türüne yakalanacağı tahmin edilemiyor.

Araştırmaların önemli bir bölümünün Asya toplumlarında gerçekleştirilmiş olması da sonuçların farklı nüfus gruplarında ne ölçüde geçerli olduğuna ilişkin soruları beraberinde getiriyor.

Mevcut kanser tarama kılavuzlarında da kan grubu, tarama kararlarını belirleyen bir ölçüt olarak kullanılmıyor. Bu nedenle kan grubuna bakarak kanser taramalarını ertelemek veya gerekli kontrollerden vazgeçmek doğru bulunmuyor.