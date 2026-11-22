Karaman’da jandarmanın bir haftalık denetim ve uygulamalarında uyuşturucu madde, kaçak içki ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirilirken, aranan 49 kişi yakalandı. Bu şahıslardan 11’i tutuklandı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığınca, kentte huzur ve güven ortamının sağlanması, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 13-21 Kasım tarihleri arasında asayiş, narkotik ve trafik başta olmak üzere çeşitli denetim ve uygulamalar gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 21 bin 345 şahıs ile 8 bin 922 araç sorgulandı.

Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve asayiş ekiplerinin çalışmaları sonucunda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 49 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Denetim ve aramalarda ayrıca sentetik ecza hapı, 1 dedektör, 2 litre kaçak etil alkol, 110 litre kaçak el yapımı şarap, 11 alkol yapım kiti, 40 boş alkol şişesi, etil alkol ölçümünde kullanılan 1 alkolmetre, 18 damıtma düzeneği aparatı, 3 alkol yapım hunisi ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kentte huzur ve güven ortamının devamını sağlamak amacıyla denetim ve uygulamaların kararlı ve kesintisiz şekilde sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır