Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Şenyayla Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YARIM SAATTE SÖNDÜRDÜ

Bölgeye ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

YARALANAN YA DA DUMANDAN ETKİLENEN OLMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, yangın nedeniyle yaralanan veya dumandan etkilenen kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır