Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 42 ekip ve 109 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi.

KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 20 GÖZALTI

Dron destekli eş zamanlı operasyonlarda, 20 şahıs yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 20 şahıstan 19’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Öte yandan, şahısların evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda toplamda 1 kilo 983 gram uyuşturucu madde ve peçeteye emdirilmiş vaziyette 6 bin 780 içimlik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır