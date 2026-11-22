Kayseri'de 22 Kasım 2026 tarihindeki hava durumu dikkat çekici. Hava genel olarak parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Kasım ayındaki mevsim normlarına göre bu durum ılımandır. Düşük nem oranları ve hafif rüzgarlar, havayı keyifli hale getiriyor. Dışarı çıkmak için uygun bir gün var. Açık havada vakit geçirmek isteyenler için ideal bir fırsattır.

Sabah saatlerinde sıcaklıklar serin hissedilecek. Güneş yükseldikçe sıcaklık artacak. Kayseri'deki sıcaklık değişimi, gün içinde plan yaparken dikkate alınmalı. Akşam saatlerinde ise sıcaklık düşmesi bekleniyor. Bu nedenle akşam dışarıda kalmayı düşünüyorsanız üst giysi almayı unutmayın.

Gelecek günlerde hava durumu, Kayseri'ye gelen ziyaretçiler ve yerleşik halk için önem taşıyor. Pazartesi günü sıcaklık 17 - 20 derece arasında olacak. Salı günü ise 16 - 19 dereceye düşmesi bekleniyor. Soğuk havanın kendini hissettirmesi olası. Kalın giysilerle dışarı çıkmak akıllıca bir tercih olacaktır.

Kayseri'deki hava koşulları, dış mekan etkinlikleri için önemli bir faktördür. Yağışlı günlerin artması, zeminleri kayganlaştırabilir. Yürüyüş yaparken dikkatli olmanız faydalı. Kış koşullarında hava durumu değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, sağlık açısından önemlidir.

Kayseri hava durumu değişkenlik gösterebilir. Bugün 22 Kasım Pazar, hava güzel ve ılıman. Ancak sıcaklıkların düşeceği göz önünde bulundurulmalı. Hazırlıklı olmak ve güncel hava tahminlerine göre hareket etmek iyi bir stratejidir. Her hava koşuluna uygun giysi ile dışarıda olmanın tadını çıkarabilirsiniz.