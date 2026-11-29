Demirköy ile Kofçaz ilçeleri ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kar yağışı etkisini artırdı.

Kar kalınlığı Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda 5 santimetreye ulaştı.

Dereköy Sınır Kapısı yolunda kar yağışı nedeniyle bazı ağaçlar yola devrildi.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, kar temizleme çalışmaları yürütüyor.

Bazı vatandaşlar ise kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar topu oynadı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının 2 Aralık Çarşamba gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır