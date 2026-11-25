Kolombiya’nın Cartagena kentinde rehine krizi yaşanıyor. Silahlı saldırganlar, Paseo de la Castellana alışveriş merkezinde bulunan Exito adlı süpermarkete girerek 25 kişiyi rehin aldı.

UZUN NAMLULU SİLAHLAR, ÇELİK YELEK VE KASK TAKIYORLAR

Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, saldırganların, uzun namlulu silahlar taşıdığı, kurşun geçirmez yelek giydiği ve kask taktığı ve rehineleri elleri bağlı şekilde camların önüne oturttuğu görüldü.

2 MİLYON DOLAR İSTİYORLAR

Kolombiya basınında yer alan haberlerde, saldırganların rehineleri serbest bırakmak için 7 milyon Kolombiya pesosu (yaklaşık 2 milyon dolar) talep ettiği ifade edildi. Haberlerde, alışveriş merkezine herhangi bir patlayıcı yerleştirilip yerleştirilmediğinin kontrol edildiği ve Kolombiya Deniz Piyadeleri, keskin nişancılar ve bir helikopterin olay yerine sevk edildiği aktarıldı.

HAVALİMANI KAPATILDI

Cartagena’daki Rafael Nunez Uluslararası Havalimanı, olay nedeniyle yaklaşık bir saat boyunca inişlere geçici olarak kapatıldı.

BEŞ REHİNE SERBEST BIRAKILDI

Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo De La Espriella, saldırganların alışveriş merkezinden yüklü miktarda para taşıyan bir aracı soyma girişiminin başarısız olmasının ardından 30 kişiyi rehin aldığını söyledi.

Espriella, "Otuz kişi kaçırıldı, bunlardan 5’i serbest bırakıldı. Bunlar yaşlı kadınlardı. Özel birimler de dahil olmak üzere, çeşitli güvenlik güçlerimizin tüm imkanları şu anda devreye sokuldu" ifadelerini kullandı. Espriella, şüphelilerin soygun girişiminin güvenlik kameraları tarafından tespit edildiğini ve ihbar üzerine polisin hızla müdahale ettiğini belirtti.

Kolombiyalı senatör Alex Florez Hernndez, yaptığı açıklamada, "Cartagena’da yaşananlar ciddi bir durum. Kolluk kuvvetlerinin atacağı her adımda bu insanların sağ salim dışarı çıkması mutlak öncelik olmalı" ifadelerini kullandı.

Kolombiya Ulusal Polisi, yaptığı açıklamada, önceliklerinin herkesin hayatını korumak olduğunu ve bir çözüme ulaşılması için gerekli tüm adımları attıklarını bildirdi.

Öte yandan Kolombiya’nın Villavicencio kentinde dün araca yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu 23 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır