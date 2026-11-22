Konya'da 22 Kasım Pazar 2026 tarihi itibarıyla hava durumu ilginç. Bugünkü hava, tipik step ikliminin izlerini taşıyor. Hava sıcaklıkları 19 ila 22 derece arasında olacak. Bu sıcaklık, dışarıda aktiviteler için uygun bir ortam sağlıyor. Güneşli bir gün geçirecek olan Konyalılar, doğal güzelliklerin tadını çıkaracak. Sıcaklıkların kontrol altında olması, dondurucu havalardan uzak kalmayı sağlıyor.

Konya'nın hava durumu, bulutlu bir gökyüzü ile birlikte farklı bir özellik gösteriyor. Gün içinde zaman zaman az miktarda yağış olabilir. Bu yağış, doğayı canlandırıyor ve toprakların su ihtiyacını karşılıyor. Dışarıda vakit geçirecekler için şemsiyeleri yanlarında bulundurmalarını öneriyoruz. Ani bir yağış, keyifli bir günü olumsuz etkileyebilir.

Önümüzdeki günlerde de hava durumunu değerlendirelim. Sıcaklıkların mevsim normallerinin civarında kalması bekleniyor. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek için fırsatlar sunuyor. Ancak soğuk havaların hâkim olduğu dönemler öncesinde bir geçiş süreci var. Gece saatlerinde sıcaklıkların 9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Konyalıların gece planlarını yaparken dikkatli olmaları gerekiyor. Akşamları üst kat giysi almak faydalı olacaktır.

Gelecek günlerde bulutlu havaların görülmesi muhtemel. Bu, doğa yürüyüşlerini ertelemek yerine uygun giyinip, gün ışığından faydalanma fırsatı sunuyor. Ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmakta fayda var. Soğuk ortamlarda fazla uzun süre kalmamak önemli. Özellikle sabah saatlerinde dışarı çıkmadan önce hava raporunu kontrol etmek yararlı olacaktır.

Konya'da 22 Kasım Pazar günü hava durumu, ılımlı ve keyifli bir ortam sağlıyor. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların ve az miktarda yağışlı havaların yaşanacağı görülüyor. Günlük aktivitelerinizde ve hafta sonu planlarınızda havaya uygun hareket etmek önemli. Bu, sağlığınızı korumak ve günü verimli geçirmek adına yararlı olacaktır.