Olay, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan Tepeköy Gençlik Sitesi mevkisindeki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dört kız çocuğu birlikte körebe oynadığı sırada Ö.M. isimli çocuk, yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağı düştü.
Duvarın alt kısmında bulunan üzüm bağının üzerine düşen küçük kız yaralandı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ö.M., ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, görgü tanıkları üzüm bağının üzerine düşmesinin olası bir faciayı önlediğini belirtti.