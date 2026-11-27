Kalp hastalıkları denildiğinde akla ilk olarak göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı gibi belirtiler geliyor. Kalp ve damar sistemini etkileyen bazı hastalıklar uzun süre belirgin şikâyetlere yol açmadan ilerleyebiliyor. Hatta bazı kişilerde ilk ciddi belirti kalp krizi veya felç olabiliyor. YouTube'da 1 milyondan fazla abonesi bulunan, kurul onaylı doktor Leonid Kim, paylaştığı videoda kalp-damar hastalıklarıyla ilişkili olabilecek altı fiziksel işareti anlattı. Bu işaretlerden biri ise aynaya bakarak kontrol edilebilecek kadar dikkat çekici.

KULAK MEMESİNDEKİ ÇAPRAZ ÇİZGİ KALP HASTALIĞIYLA İLİŞKİLİ OLABİLİR

Doktor Kim'in dikkat çektiği ilk işaret, kulak memesinin üzerinde yaklaşık 45 derecelik açıyla uzanan belirgin çapraz bir çizgi. Tıpta "Frank belirtisi" olarak bilinen bu kıvrım, 1973 yılında doktor Sanders T. Frank tarafından tanımlandı.

Kim, bu çizginin kalp hastalıklarıyla ilişkisine yönelik araştırmalar bulunduğunu belirtti. Sekiz ülkeden yaklaşık 5 bin kişinin verilerinin incelendiği bir araştırmada, kulak memesindeki bu çizgiye sahip kişilerin koroner arter hastalığına yakalanma olasılığının daha yüksek olduğu bildirildi. Çizginin iki kulakta birden görülmesi durumunda ilişkinin daha belirgin hale geldiği aktarıldı.

Bununla birlikte, kulak memesindeki çizginin neden kalp hastalıklarıyla bağlantılı olabileceği kesin olarak bilinmiyor. Bir teoriye göre kulak memesini besleyen küçük damarlardaki değişimler, vücudun diğer bölgelerinde görülen damar yaşlanmasını yansıtıyor olabilir. Ancak bu çizginin bulunması, kişinin damarlarında kesinlikle tıkanıklık olduğu anlamına gelmiyor.

ERKEN YAŞTA SAÇ BEYAZLAMASI

Kalp sağlığıyla ilişkilendirilen bir diğer işaret ise saçların beklenenden erken yaşta beyazlaması. Doktor Kim, saçların beyazlamasının tek başına damar tıkanıklığı anlamına gelmediğini özellikle vurguluyor. Bununla birlikte bazı araştırmalar, yoğun saç beyazlaması ile koroner arter hastalığı arasında ilişki bulunduğunu gösteriyor.

Egyptian Heart Journal'da yayımlanan ve 545 erkeğin incelendiği bir araştırmada, koroner arter hastalığı bulunan erkeklerin yaklaşık yüzde 60'ının saçlarının ağırlıklı olarak beyaz olduğu belirlendi. Hastalığı bulunmayan erkeklerde ise bu oran yüzde 32 olarak kaydedildi.

Araştırmacılar, bu ilişkinin kronik iltihaplanma ve damar yaşlanması gibi ortak biyolojik süreçlerle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Özellikle erken yaşta saç beyazlamasına yüksek tansiyon veya ailede kalp hastalığı öyküsü gibi başka risk faktörlerinin eşlik etmesi durumunda sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi öneriliyor.

YÜRÜRKEN BAŞLAYIP DİNLENİNCE GEÇEN BACAK AĞRISI

Bacaklarda yürüyüş sırasında ortaya çıkan, dinlenince azalan ağrı da damar hastalıklarının belirtilerinden biri olabiliyor. Genellikle baldır bölgesinde hissedilen bu ağrı; kramp, sızlama veya sıkışma şeklinde ortaya çıkabiliyor. Bazı kişilerde uyluk ya da kalça bölgesinde de görülebiliyor.

Doktor Kim, bu ağrının belirli bir fiziksel aktivite sonrasında tekrarlamasının önemli bir ayrıntı olduğunu belirtiyor. Bunun nedeni, hareket sırasında kasların daha fazla oksijene ihtiyaç duyması ancak daralmış damarlar nedeniyle yeterli kan akışının sağlanamaması olabiliyor.

Aralıklı topallama olarak adlandırılan bu durum, periferik arter hastalığının klasik belirtileri arasında yer alıyor. İngiliz Kalp Vakfı da yürürken ortaya çıkan ve dinlenmeyle hafifleyen bacak ağrısının değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

ÖZELLİKLE KADINLARDA AÇIKLANAMAYAN YORGUNLUK

Kalp krizi belirtileri kadınlarda her zaman göğüs ağrısı şeklinde ortaya çıkmayabiliyor. Doktor Kim'in dikkat çektiği işaretlerden biri de kişinin alışılmış enerji seviyesinden belirgin biçimde farklı olan, dinlenmekle geçmeyen yorgunluk.

Kim, bazı kadınlarda bu yorgunluğun kalp krizinden haftalar, hatta aylar önce görülebileceğini ifade ediyor. Kalp krizi geçiren kadınların incelendiği bir araştırmada, katılımcıların yüzde 73'ünün olağan dışı yorgunluğu erken uyarı işareti olarak bildirdiği aktarıldı.

Burada söz konusu olan, yoğun bir günün ardından hissedilen sıradan yorgunluk değil; kişinin günlük yaşamını etkileyen, belirgin ve açıklanamayan enerji kaybı olarak tanımlanıyor.

SERTLEŞME SORUNU DAMAR HASTALIKLARININ İŞARETİ OLABİLİR

Erkeklerde görülen sertleşme sorunu da kalp ve damar sağlığıyla bağlantılı olabiliyor. Bunun nedenlerinden biri, penise kan taşıyan damarların kalbi besleyen koroner damarlardan daha küçük olması.

Damar sertliği vücudun farklı bölgelerinde geliştiğinde, daha küçük damarlar kan akışındaki bozulmadan daha erken etkilenebiliyor. Bu nedenle sertleşme sorunu, bazı erkeklerde kalp hastalığına ilişkin diğer belirtiler ortaya çıkmadan önce görülebiliyor.

İngiliz Kalp Vakfı da damarların daralması veya tıkanması nedeniyle penise giden kan akışının azalabileceğini ve bunun sertleşme sorununa yol açabileceğini belirtiyor.

GÖZ KAPAKLARINDAKİ SARI BİRİKİNTİLERE DİKKAT!

Doktor Kim'in sıraladığı son işaretlerden biri, göz kapaklarının çevresinde oluşan yumuşak ve sarı renkli yağ birikintileri. Ksantelazma adı verilen bu oluşumlar genellikle üst göz kapaklarında, buruna yakın iç köşelerde görülüyor.

Kim, bu birikintilerin kolesterol içerdiğini ve kalp-damar hastalıklarıyla ilişkilendirildiğini belirtiyor. Yaklaşık 12 bin kişinin 33 yıla kadar takip edildiği Kopenhag Şehir Kalp Araştırması'nda, ksantelazması bulunan kişilerde kalp krizi riskinin yüzde 48 daha yüksek olduğu bildirildi. Bu ilişkinin kolesterol seviyesi, tansiyon, diyabet, sigara kullanımı ve obezite gibi faktörler dikkate alındığında da devam ettiği aktarıldı.