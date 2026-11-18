Mesleğinde gelecek vadeden genç doktor Pelin Pınar, 11 Kasım'da İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana gelen şüpheli olayda yaşamını yitirmişti.

Gece saat 01.00 sıralarında 8. kattaki evinin balkonundan düşen Pınar'ın son görüntüleri ortaya çıktı.

ACILI BABANIN SÖZLERİ YÜREK BURKMUŞTU

Kızının ölümünün ardından açıklamalarda bulunan baba Yalçın Pınar, Pelin'in kesinlikle intihar etmeyeceğini dile getirmişti.

Yaşadığı büyük acıyı anlatan baba şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz Pelin'i ömür boyu kalbimizde taşıyacağız. Canımız çok yanıyor, çok yanacak. Dik duruyoruz, dik duracağız. Kızımız bizim yüzümüzü kara çıkarıcı hiçbir şey yapmadı."

PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞADIĞI İDDİASI

Olay esnasında Pınar ile aynı evde bulunan, polis ekiplerinin görüştüğü erkek arkadaşı Nebi Ö. tuvalette olduğunu ve bir bağırma sesi duyduğunu belirtmişti. Nebi Ö. Pınar'ın nasıl düştüğünü bilmediğini söyleyerek. olaydan 4-5 gün önce düşük yaptığını ve sonrasında psikolojik sorunlar yaşadığını öne sürmüştü.

GENÇ DOKTORUN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli şekilde yaşamını yitiren Pelin Pınar'ın ölümünden önceki son anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ATV Haber'in ulaştığı görüntülerde 28 yaşındaki doktorun erkek arkadaşıyla birlikte otoparktan binaya giriş yaptığı görülüyor. Pınar, sevgilisiyle binaya girdikten sonra asansörün bulunduğu alana doğru ilerliyor.

Asansörü bekledikleri sırada Pelin Pınar ile erkek arkadaşı arasında herhangi bir konuşma yaşanmaması da güvenlik kameralarına yansıyor.