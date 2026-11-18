Malatya'da 18 Kasım Çarşamba 2026 tarihi, dikkat çekici bir gün. Hava durumu 20 derece civarında. Şehir, moderat bir hava karakteri sergiliyor. Güne parlak bir sabahla başlanıyor. İlerleyen saatlerde, bulutlu bir görüntü ortaya çıkıyor. Keyifli bir yürüyüş yapmak için uygun bir atmosfer mevcut. Açık alan etkinlikleri düzenlemek için de hava elverişli. Akşam saatlerine kadar hafif serinlik hissedilecek. Genel olarak ılıman bir gün geçirileceği belirtiliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklikler gösterecek. Haftanın sonuna yaklaşırken, sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Tahminlere göre yer yer yoğun bulutlar görülmesi bekleniyor. Zaman zaman hafif yağışların da etkili olacağı öngörülüyor. Malatya'nın iklimi mevsim normlarına uygun bir seyir izleyecek. Hava tahminlerini dikkate almak planlama açısından faydalı.

Seyahat veya dışarıda keyifli vakit geçirme planlarınız varsa hava koşullarını göz önünde bulundurun. Dış mekan etkinliklerinizi düzenlerken uygun kıyafetler seçmek önemli. Ani serinliklerden etkilenmemek için dikkatli olun. Ayrıca, bulutlu havalarda aniden başlayabilecek yağışlar için yedek önlemler almak akıllıca. Bu, sizi ve sevdiklerinizi sürprizlerden korur.

Malatya'nın iklim yapısı değişkenlik gösterebilir. Güncel hava durumunu sürekli takip etmek önemlidir. Hava durumuna göre hareket etmek, konforlu bir deneyim sağlar. 18 Kasım Çarşamba günü hava koşullarını dikkate alarak zamanınızı değerlendirin.