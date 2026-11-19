Bugün 19 Kasım 2026 tarihinde Malatya'da hava durumu serin ve hafif kapalı. Sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında değişiyor. Sabah saatlerinde sıcaklık daha düşük hissediliyor. Günün ilerleyen saatlerinde hava açılınca daha ılıman bir hava hissediliyor. Öğle saatlerinde kısa süreli yağışlar bekleniyor. Dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemli.

Malatya'da hafif bir rüzgar var. Bu nedenle serin bir hava hâkim. Dışarıda olmayı tercih edenlerin ceket alması gerektiği söylenebilir. Geceye doğru sıcaklık düşüyor. 14 derece civarına kadar gerileyebilir. Akşam dışarı çıkacak olanların kalın giysiler tercih etmesi faydalı olacaktır. Hafif yağışlar zeminleri ıslatabilir. Sürücüler ve yaya geçişleri için dikkatli olunması önem taşıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Cumartesi günü sıcaklıklar yükselecek ve 23 dereceye ulaşacak. Ancak gün içinde aniden gelebilecek yağışlar bekleniyor. Şemsiye veya hafif bir yağmurluk almak iyi bir seçenek olacak. Pazar günü sıcaklık düşecek ve 18 - 21 derece aralığına gerileyebilir. Sonbahar etkisiyle bazen güneşli, bazen kapalı hava görülebilir.

Hava koşullarının değişkenliği dışarıda vakit geçirenlerin planlarını etkileyebilir. Dışarıdayken aniden yağabilecek yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Soğuk hava şartlarında bağışıklık sistemini korumak için kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Araç kullanacaklar yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol ederse, güvenli sürüş sağlanabilir.

Malatya'daki hava durumu bu hafta sonu değişim göstermeye devam edecek. Planlarınızı yaparken tahminleri göz önünde bulundurmak önemlidir. Bugünkü hava durumu ve gelecek günlerdeki gelişmeleri dikkate almak yararlı olacaktır.