Malatya'da 26 Kasım 2026 tarihinde hava ılıman ve yer yer yağışlı olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 19 derece. Öğle saatlerine doğru sıcaklık 21-22 dereceye yükselebilir. Gün boyunca hava değişkenlik gösterecek. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 19 dereceye düşebilir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda olmak keyifli olacak. Ancak günün ilerleyen saatlerinde hafif yağışların etkili olacağı unutulmamalıdır.

Malatya'nın iklimi, ani sıcaklık değişimlerine neden olabilir. Bu nedenle, ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkacakların hafif yağmurluk ya da şemsiye taşıması önerilir. Olası yağışlar, gününüzü olumsuz etkileyebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 27 Kasım'dan itibaren sıcaklık 18-21 derece arasında dalgalanacak. Cumartesi günü daha fazla yağış bekleniyor. Pazar günü hava açılacak ve sıcaklık yaklaşık 20 dereceye yükselecek. Hafta sonunda güneşli saatler ile yağışlar bir arada olacak. Planlarınızı bunlara göre ayarlamak faydalı olacaktır.

Malatya'da hava durumu sürprizler yaşatabilir. Kıyafetlerinizi seçerken kat kat giyinmek, ani soğuklara karşı koruyabilir. Havanın kararsızlığına dikkat edilmeli. Yağışlı havalarda kaygan zeminlere karşı önlem almak önemlidir. Zaman zaman gelen soğuk hava dalgaları, özellikle dışarıda zaman geçirirken sorun yaratabilir. Konfor ve güvenlik için dikkatli olmak faydalı olacaktır.

Malatya'da 26 Kasım'da güneşli anların yanı sıra yağışlı dönemlere de hazırlıklı olunmalıdır. Önümüzdeki günlerde sıcaklık ve hava durumu değişiklik gösterse de, genel olarak ılıman bir mevsim sürecektir.