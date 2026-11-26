Manisa’da 26 Kasım 2026 tarihinde hava durumu ılımandır. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık artıyor. Güneşin ışıkları atmosferi ısıtıyor. Manisa'nın doğal güzellikleri arasında keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Ancak günün ilerleyen saatlerinde yağışlı hava bekleniyor. Bu durum planlarınızı etkileyebilir.

Manisa'da hava nasıl? Gün boyunca hissedilen serinlik akşam saatlerinde belirginleşecek. Dışarı çıkacak olanlar şemsiye veya hafif kaban almalı. Sabah saatlerinde yoğun bulutlar görülecek. Öğleden sonra hafif yağmurlar başlayacak. Bu durum, tarım için suyun toprağa ulaşması açısından faydalıdır. Dış mekan aktiviteleri için dikkatli olmakta fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Manisa'da ılıman hava hakim kalmaya devam edecek. Hava sıcaklıkları 18-21 derece arasında dalgalanacak. Haftanın sonuna doğru yağışlı hava koşulları görülebilir. Hazırlıklı olmak önemlidir. Hafta sonu planları yapacaklar, hava tahminlerine dikkat etmeli. Aniden bastırabilecek yağmurlara karşı önlem alınmalıdır.

Böyle havalarda açık havada rahat giysiler tercih edilmelidir. Yağışlı havalarda kaygan zeminlere dikkat etmek önemlidir. Kaymanın önüne geçmek için uygun ayakkabılar seçilmelidir. Yağmurlar tarım için önemlidir. Dışarıda olmayı planlıyorsanız hazırlıklı olmalısınız.

Sonuç olarak Manisa'daki bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günleri göz önünde bulundurarak önlemler alabilirsiniz. Hava durumu bilgilerini takip etmek günlük yaşamınızı kolaylaştırır. Ayrıca keyifli bir deneyim yaşamanıza yardımcı olur.